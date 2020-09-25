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Александр Шатилов
© Foto : из личного архива автора

Готовы ли США гарантировать невмешательство во внутренние дела РФ — Шатилов

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200925/15058065/Gotovy-li-SShA-garantirovat-nevmeshatelstvo-vo-vnutrennie-dela-RF-SHatilov.html

Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов — о том, согласятся ли Соединенные Штаты Америки установить правила игры в информационной сфере и придерживаться их.

Радио
Готовы ли США гарантировать невмешательство во внутренние дела РФ — Шатилов

Российский лидер Владимир Путин призвал все страны, в том числе США, принять обязательства о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий.

Эта инициатива — более чем актуальная, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов.

"Мы видим, как США ведут активную информационную пропагандистскую экспансию во внешней среде, при этом первыми кричат: "Держи вора!", обвиняя всех и вся во вмешательстве, в частности Россию. Штаты беззастенчиво и откровенно ведут информационные войны по всему миру, не заморачиваясь моральными и этическими соображениями, выделяя для этого колоссальные деньги из своего бюджета на ведение пропагандистской деятельности на территории Белоруссии, на территории СНГ, на территории России и так далее", — сказал Шатилов в эфире радио Sputnik

Эксперт предположил, что Путин "хочет, что называется, подловить американцев на слове, раз они говорят, что Россия якобы вмешивается в американские выборы". 

"Вот вам вариант: подписать пакт о ненападении информационном — соответствующим образом исключить такую возможность и установить правила игры в информационной сфере", — сказал кандидат политических наук.

Однако США сделают все, чтобы не ограничивать себя обязательствами в этой сфере, считает он.

"Как мне кажется, вряд ли они захотят отказываться от мощного идеологического, мировоззренческого оружия и найдут повод уйти в сторону от прямого ответа. Тем более, не пойдут на подписание ограничивающих их документов. Связывать себе руки дополнительными договоренностями они явно не собираются", — отметил политолог.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
внешняя политика, политика, Владимир Путин, информационная безопасность, безопасность, Россия, США



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