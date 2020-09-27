Мы все умрём. Анонимность в интернете: безопасность или беззащитность?

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Полная анонимность в Сети защищает личные данные, но развязывает руки интернет-мошенникам и создателям фейков.
Полная прозрачность пользователей защищает от преступников и ложной информации, но раскрывает всю личную информацию о человеке и дает возможность следить за ним – что в цифровом, что в реальном мире.
Разобраться в теме помог Сергей Гребенников - директор Регионального общественного центра интернет-технологий.
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