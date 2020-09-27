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Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть I

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Тема:
Подкасты РИА (353)
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Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Реальная ли должность Замкомпоморде? Что скрывает название НИУТКА? Рассказываем как правильно применять аббревиатуры.

Радио
Кто работает в ФГБУ "ВСЕГЕИ"? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть I (копия)

Рассказываем как правильно применять аббревиатуры, чтобы не ошибиться, каким правилам они подчиняются, можно ли их склонять и нужно ли согласовывать.

Аббревиатуры - нарост на языке, который убивает речь или необходимость, которая язык развивает?

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Тема:
Подкасты РИА (353)



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