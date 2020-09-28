Шапарин о реформах ПДД в Узбекистане: эта инициатива напрямую связана с РФ

Член Совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза РФ Антон Шапарин прокомментировал решение властей обновить в республике правила дорожного движения.

Радио Шапарин о реформах ПДД в Узбекистане: эта инициатива напрямую связана с РФ

В Узбекистане до 1 января 2021 года будет разработана новая редакция Правил дорожного движения.

Отмечается, что действующие ПДД (утверждены в 2015-м) уже не только не соответствуют многим современным требованиям, но и имеют существенные различия в узбекской и русской версиях.

В связи с этим в новой программе планируется пересмотреть и усовершенствовать тестовые вопросы.

Кроме того, в учебных заведениях рассчитывают ввести обязательный предмет "Безопасность жизни".

До 1 ноября также предусматривается прием заявок от водителей, потерявших водительские права, и внедрение программы получения из отдела административной практики необходимых сведений в электронном виде.

Инициатива с ПДД в Узбекистане напрямую связана с Россией, считает член Совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза РФ Антон Шапарин.

"Многие узбекские водители находятся на территории РФ, управляют там транспортными средствами. И, несмотря на то, что Узбекистан не входит в Таможенный союз, жизненно необходимо в рамках того же СНГ синхронизировать правила дорожного движения, синхронизировать базы водителей, которые лишены прав, и в целом повысить механизмы взаимного обмена информацией", — отметил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.

По его словам, это заметно повысит безопасность дорожного движения и в России, и в Узбекистане.

Эксперт также поддержал инициативу с введением обязательного предмета под названием "Безопасность жизни", отметив, что это в перспективе позволит снизить чисто ДТП и летальных случаев на дорогах.

Что касается проблемы дубликатов водительских удостоверений, то здесь также затрагиваются интересы российских водителей, считает Шапарин.

"Зачастую узбекские водители лишаются прав на территории РФ и потом выходят на процедуру их восстановления и так далее. Нам необходимо, во-первых, синхронизировать базу тех, кто лишен права управления транспортным средством как в РФ, так и в Узбекистане, чтобы не было возможности сделать дубликат в своей стране, после этого снова вернуться и водить машину. Второе — необходимо изменить нормативную базу, которая уберет коррупционную ренту", — добавил эксперт.

Узбекистан может взять на вооружение опыт РФ в том, как это правильно реализовать, заключил Шапарин.

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