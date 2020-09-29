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Оксана Чусовитина
© AFP 2018 / YURI KORSUNTSEV

Чусовитина о киевском "золоте": рада, что все получилось

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Sputnik Узбекистан
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Легендарная узбекская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала о своих впечатлениях от соревнований, которые принесли ей еще одну награду высшей пробы.

Радио
Чусовитина о киевском "золоте": рада, что все получилось

В копилке Оксаны Чусовитиной — еще одна золотая медаль. Она заняла первое место в опорном прыжке на XVIII Международном турнире по спортивной гимнастике в Киеве.

Олимпийская чемпионка рассказала Sputnik Узбекистан о своих впечатлениях от соревнований.

Оксана Чусовитина
© AFP 2018 / PETER PARKS
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"В мире сейчас такая ситуация, когда даже одни соревнования дают силы. Конечно, было волнительно, и после такого длительного периода самоизоляции — тяжеловато войти в ритм. Поэтому я очень рада, что все получилось", — сказала Чусовитина.

Каждый спортсмен показал то, что на способен на сегодня, отметила она. При этом многие молодые гимнастки, считает она, достойны выступить в следующем цикле. 

"Они дадут о себе знать, мы еще услышим их имена", — уверена спортсменка.

Чусовитина также поблагодарила Национальный олимпийский комитет Узбекистана и республиканскую Федерацию спортивной гимнастики за то, что помогли ей выехать на эти соревнования.

"Они были мне необходимы", — отметила гимнастка.

Полный комментарий слушайте в аудиофайле.

Теги:
Украина, Киев, Узбекистан, гимнастика, спорт, Оксана Чусовитина



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