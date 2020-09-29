Чусовитина о киевском "золоте": рада, что все получилось

В копилке Оксаны Чусовитиной — еще одна золотая медаль. Она заняла первое место в опорном прыжке на XVIII Международном турнире по спортивной гимнастике в Киеве.
Олимпийская чемпионка рассказала Sputnik Узбекистан о своих впечатлениях от соревнований.
Каждый спортсмен показал то, что на способен на сегодня, отметила она. При этом многие молодые гимнастки, считает она, достойны выступить в следующем цикле.
"Они дадут о себе знать, мы еще услышим их имена", — уверена спортсменка.
Чусовитина также поблагодарила Национальный олимпийский комитет Узбекистана и республиканскую Федерацию спортивной гимнастики за то, что помогли ей выехать на эти соревнования.
"Они были мне необходимы", — отметила гимнастка.
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