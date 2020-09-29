Колташов: США пытаются выбить конкурентов с рынка неэкономическими способами

Какова на самом деле цель политики США в Европе? Рассуждениями на эту тему поделился руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений РФ Василий Колташов.

Радио Колташов: США пытаются выбить конкурентов с рынка неэкономическими способами

Растущий интерес США к региону Северной Греции связан с ее геостратегическим значением, а также с энергетической диверсификацией Европы, поскольку целью политики президента Дональда Трампа для всей Европы является сделать ее независимой от России и "Газпрома", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Афинскому агентству новостей АМНА.

США крайне озабочены вопросом "Северного потока-2" и вообще российских поставок углеводорода в Европу по внутренним причинам, считает эксперт.

"Американская экономика испытывает нарастающие проблемы, и в этой ситуации американские власти пытаются сделать так, чтобы именно из США сжиженный природный газ поставлялся на европейский рынок, т. е. выбить конкурентов с рынка неэкономическими способами. Экономическими способами сделать это невозможно. Здесь США проигрывают, но политически они пытаются сделать это вполне решительно", - поделился мнением спикер.

Другое дело, что в Европе не все страны находятся под влиянием США до такой степени, считает аналитик, чтобы полностью забыть про собственные экономические интересы, тем более что дорожающий к доллару евро создает проблему для европейского производства и сбыта. И в этой ситуации, конечно, покупать более дорогое сырье - американский сжиженный природный газ - нерационально. Но тем не менее США не убирают нажим, пытаясь политически добиться того, чтобы "Северный поток-2" был остановлен, а другие страны, включая Грецию, отказались от сотрудничества с Россией по энергетическому вопросу.

Нажимая на "турецкую тему", очень болезненную для греческого общества, американцы могут наращивать свое присутствие в Греции, увеличивая свое влияние на страну.