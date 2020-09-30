Как Узбекистан и Таджикистан смогут увеличить товарооборот до $1 млрд — эксперт

Заведующий отделом Института экономики и демографии Академии наук РТ доктор экономических наук Ходжамахмад Умаров рассказал о возможностях наращивания товарооборота между республиками.

Радио Как Узбекистан и Таджикистан смогут увеличить продажи до $1 млрд — эксперт

По мнению эксперта, потенциал наращивания товарооборота между Узбекистаном и Таджикистаном находится на достаточно высоком уровне.

Как сообщает специалист, после распада Советского Союза в Таджикистане наблюдался резкий упадок из-за нежелания узбекского правительства сотрудничать с республикой. Однако после прихода к власти нового президента обе стороны полны решимости развивать свои отношения, добавил спикер.

"Узбекистан может поставить в больших объемах природный газ в Таджикистан, тем более что сейчас открыто новое месторождение газа в Хорезме и в Каракалпакстане", - говорит Умаров.

К тому же эксперт отметил, что Узбекистан имеет возможность поставлять различную сельскохозяйственную продукцию в Таджикистан, а также помочь соседней республике модернизировать железную дорогу.

"Скоростные поезда, которые сейчас курсируют между Ташкентом и Бухарой, начнут в будущем курсировать и до города Душанбе", - рассказывает спикер.

По словам Ходжамахмада Умарова, Таджикистан в свою очередь может увеличить поставку многих видов продукции на узбекский рынок.

"В Узбекистане большой дефицит высококачественного цемента. Таджикистан располагает возможностью поставить на этот рынок свыше трех миллионов тонн цемента. Кроме того, в Таджикистане производится избыток электроэнергии. В летнее время мы можем передать Узбекистану до трех миллиардов киловатт-час электроэнергии", - подчеркнул спикер.

Умаров считает, что также в будущем обеим странам необходимо наладить сотрудничество в сфере трудовой миграции, так как сейчас существует постоянная востребованность в использовании высококвалифицированной рабочей силы

Развернутый комментарий эксперта можно прослушать в аудиофайле Sputnik Узбекистан.