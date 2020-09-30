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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин
© Sputnik / Владимир Трефилов

Пикин о кредите АБР: говорить о модернизации энергосистемы не приходится

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200930/15088343/Pikin-o-kredite-ABR-govorit-o-modernizatsii-energosistemy-ne-prikhoditsya.html

На днях стало известно о том, что АБР выделил Узбекистану 200 миллионов долларов для реформирования электроэнергетики. О том, на что могут быть направлены кредитные средства, рассуждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Радио
Пикин о кредите АБР: говорить о модернизации энергосистемы не приходится

На что могут быть направлены $200 млн, выделенные Азиатским банком развития энергетическому сектору Узбекистана, эксперт рассказал в интервью Sputnik. По его словам, любая энергосистема, особенно та, которая строилась еще в 70-е годы, требует модернизации: новое оборудование, капитальный ремонт. 

"Если мы говорим про модернизацию, это, в первую очередь, замена электросетевого оборудования, все это стоит, конечно, совсем не 200 млн долларов, это измеряется миллиардами", - отметил эксперт.

Для примера, в модернизацию российской энергосистемы вложено больше триллиона рублей, это порядка 50 млрд долларов.

Подобные деньги, считает спикер, нужны для энергетиков только в случае закупа вторичного оборудования: счетчиков, IT-систем и т. д. Для того чтобы построить даже самую маленькую станцию, нужны десятки миллионов долларов, поэтому говорить о модернизации энергосистемы не приходится.




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