Пикин о кредите АБР: говорить о модернизации энергосистемы не приходится

На днях стало известно о том, что АБР выделил Узбекистану 200 миллионов долларов для реформирования электроэнергетики. О том, на что могут быть направлены кредитные средства, рассуждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Радио Пикин о кредите АБР: говорить о модернизации энергосистемы не приходится

На что могут быть направлены $200 млн, выделенные Азиатским банком развития энергетическому сектору Узбекистана, эксперт рассказал в интервью Sputnik. По его словам, любая энергосистема, особенно та, которая строилась еще в 70-е годы, требует модернизации: новое оборудование, капитальный ремонт.

"Если мы говорим про модернизацию, это, в первую очередь, замена электросетевого оборудования, все это стоит, конечно, совсем не 200 млн долларов, это измеряется миллиардами", - отметил эксперт.

Для примера, в модернизацию российской энергосистемы вложено больше триллиона рублей, это порядка 50 млрд долларов.

Подобные деньги, считает спикер, нужны для энергетиков только в случае закупа вторичного оборудования: счетчиков, IT-систем и т. д. Для того чтобы построить даже самую маленькую станцию, нужны десятки миллионов долларов, поэтому говорить о модернизации энергосистемы не приходится.