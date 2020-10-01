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Алексей Анпилогов
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Специалист объяснил, зачем Узбекистану нужна атомная электростанция

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201001/15092777/Ekspert-obyasnil-zachem-Uzbekistanu-nuzhna-atomnaya-elektrostantsiya.html

Эксперт по ядерной энергетике, президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, для чего стране необходимо заключить контракт с "Росатомом".

Радио
Эксперт объяснил, зачем Узбекистану нужна атомная электростанция

По словам эксперта, Узбекистан - это один из крупных поставщиков природного урана на мировой рынок. Он поставляет 10-ю часть всего урана. 

"Иметь собственный топливный ядерный цикл - это голубая мечта каждой страны, у которой есть собственные запасы урана, потому что всегда есть бесплатное сырье на своей территории. Почему бы его не превратить в электроэнергию?" - сказал Алексей Анпилогов.

Далее специалист пояснил, зачем Узбекистану нужна атомная энергетика. Связано это прежде всего с репродуктивной динамикой и традициями населения, которое растет и постоянно урбанизируется. Люди переезжают в города и начинают потреблять электроэнергию, а с ней в Узбекистане есть некоторые проблемы, пояснил спикер. 

"В производстве электроэнергии в Узбекистане было три основных источника: угольная станция, газовая станция и ГЭС. Гидропотенциал в большей степени уже исчерпан. То же самое касается газа и угля. У Узбекистана есть свой собственный уголь и газ, но их уже не хватает. Соответственно мы договорились о поставках со строящейся сейчас Аргунской ГЭС", - отметил Анпилогов. 

К тому же эксперт предположил, что Евросоюз может также предложить Узбекистану поставить на станцию свои ветряки, солнечные панели и прочее европейское оборудование для производства электроэнергии, но экономика республики в подобном случае может не выдержать такой дороговизны. 

Строящаяся атомная электростанция
Sputnik
Стало известно место строительства атомной электростанции в Узбекистане

"Атомная энергия - это дешевая и доступная энергия. Поэтому я думаю, что атомная станция там возникнет", - пояснил специалист.

Анпилогов предположил, что "Росатом" будет отвечать за весь топливный цикл, в том числе и за эксплуатацию, и за утилизацию, так как подготовка национальных квалифицированных кадров в Узбекистане пока находится не на должном уровне. 

Подробный комментарий эксперта можно прослушать в аудиофайле Sputnik Узбекистан




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