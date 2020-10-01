Почему странам ЕС выгодно поддерживать оппозицию Беларуси — мнение политолога

Политолог, член общественной палаты РФ Сергей Марков объяснил, какую карту разыгрывает Евросоюз в отношении Беларуси и как это связано с Россией.

Радио Почему странам ЕС выгодно поддерживать оппозицию Беларуси — мнение политолога

Недавно в Вильнюсе состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

По ее словам, французский лидер "поддерживает белорусов в борьбе за свободу и пообещал сделать все, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса в стране".

Аналогичную позицию также заняла канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила о непризнании итогов белорусских выборов и намерении также встретиться с Тихановской.

Делая ставку на переворот в Беларуси и поддерживая Светлану Тихановскую, лидеры стран ЕС "действуют по американской повестке", считает политолог Сергей Марков.

По его словам, в этом прослеживается также другой интерес — надавить на Россию.

"Почему Меркель и Макрон предали идеи постепенного улучшения диалога с Россией и делают ставку на силовой сценарий, в том числе на поддержку переворота в Беларуси и одновременное закошмаривание Кремля в связи с отравлением Навального? Это чудовищная ошибка Меркель и Макрона и предательство идей свободной Европы, что приведет только к подрыву безопасности и процветания в ЕС", ― подчеркнул Марков.

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