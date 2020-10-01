Узбекистан и Таджикистан планируют упростить таможенные условия — эксперт

Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина прокомментировала ситуацию, связанную с принятием необходимых мер по облегчению таможенного передвижения товаров между государствами.

Радио Узбекистан и Таджикистан планируют упростить таможенные условия — эксперт

Как считает эксперт, между странами есть специальное соглашение о свободной торговле, а также официально разрешенный таможенный ввоз товаров на территорию каждого государства.

"В Узбекистане ввоз товаров для собственного потребления не должен превышать тысячу долларов, но для соседних стран, в частности для Таджикистана, - не больше $40", - отметила Елена Кузьмина.

Эксперт добавила, что достаточно часто возникают ситуации, когда на отдельные виды товаров и Узбекистан, и Таджикистан вводят свои ограничения.

"Таджики часто вводят ограничения на продовольственные продукты, узбеки - на некоторые виды техники, также официально нельзя ввозить никакую зерновую продукцию", - сказала спикер.

По мнению специалиста, речь идет именно об ограничении количества товаров. В договоре о зоне свободной торговли для Таджикистана определены 27 товаров, которые могут навредить производителям внутри страны, пояснила глава Центра. Однако для упрощения процедуры необходимо, чтобы был подписан соответствующий документ, подчеркнула Кузьмина.

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