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Елена Кузьмина
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Узбекистан и Таджикистан планируют упростить таможенные условия — эксперт

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201001/15095997/Uzbekistan-i-Tadzhikistan-planiruyut-uprostit-tamozhennye-usloviya--ekspert.html

Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина прокомментировала ситуацию, связанную с принятием необходимых мер по облегчению таможенного передвижения товаров между государствами.

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Узбекистан и Таджикистан планируют упростить таможенные условия — эксперт

Как считает эксперт, между странами есть специальное соглашение о свободной торговле, а также официально разрешенный таможенный ввоз товаров на территорию каждого государства. 

"В Узбекистане ввоз товаров для собственного потребления не должен превышать тысячу долларов, но для соседних стран, в частности для Таджикистана, - не больше $40", - отметила Елена Кузьмина.

Эксперт добавила, что достаточно часто возникают ситуации, когда на отдельные виды товаров и Узбекистан, и Таджикистан вводят свои ограничения. 

"Таджики часто вводят ограничения на продовольственные продукты, узбеки - на некоторые виды техники, также официально нельзя ввозить никакую зерновую продукцию", - сказала спикер.

По мнению специалиста, речь идет именно об ограничении количества товаров. В договоре о зоне свободной торговли для Таджикистана определены 27 товаров, которые могут навредить производителям внутри страны, пояснила глава Центра. Однако для упрощения процедуры необходимо, чтобы был подписан соответствующий документ, подчеркнула Кузьмина.

Развернутый комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
запрет ввоза, товары, таможенный досмотр, Таджикистан, Узбекистан



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