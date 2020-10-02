Эксперт объяснил, что поможет улучшить качество узбекского законодательства

Радио Эксперт объяснил, что поможет улучшить качество узбекского законодательства

Решение о создании в рамках Министерства юстиции отдела управления по контролю процессов внедрения механизмов анализа регуляционного воздействия является важной частью комплексной работы, считает эксперт.

"Ведомственное нормотворчество, инструкции, подзаконные акты, которые пишутся под эти законы министерствами, могут зачастую идти вразрез с положениями, закрепленными законом. Подзаконные акты могут работать и в другом направлении", - отметил Бахтиёр Эргашев.

По словам специалиста, в мировой практике уже давно апробирована система упорядочивания ведомственного нормотворчества.

"Она включает в себя шаги, которые должны пройти разработчики нормативных актов: провести многофакторный анализ, выявить основные группы стейкхолдеров, дать анализ тех социальных групп и стейкхолдеров, которые проиграют от введения положений в этом нормативном акте", - пояснил глава Ma’no.

Эргашев утверждает, что существуют определенные шаги по многофакторному анализу - просчитав их, можно получить конкретные цифры, дающие понимание, как повлияет закон или подзаконный акт на бизнес и общественные процессы.

"Сейчас любой нормативно-правовой акт в Республики Узбекистан должен иметь анализ регуляторного воздействия. Авторы обязаны на основании этой методики провести анализ, без которого не будет приниматься ни один нормативно-правовой акт", - объяснил спикер.

Эргашев добавил, что этот метод в рамках совершенствования системы госуправления поможет навести порядок в законодательстве, так как именно оно формирует, определяет и задает необходимый вектор.

Подробный комментарий эксперта можно прослушать в аудиофайле Sputnik Узбекистан.