Эколог: людей надо воспитывать вне зависимости от возраста

Председатель Межрегионального экологического движения Ока Алан Хасиев поддерживает шаги Узбекистана в решении серьезных экологических проблем. Причем, подчеркнул спикер, такие действия должны быть поддержаны и в соседних странах.

Радио Эколог: людей надо воспитывать вне зависимости от возраста

С 1 января 2021 года граждане, отправившие фотоснимки и видеозаписи о фактах нарушений в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования, будут поощряться денежной премией в размере пятнадцати процентов от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя. Такие меры предусматривает постановление главы государства по совершенствованию системы управления деятельностью в сфере обращения с бытовыми и строительными отходами.

Это очень важный шаг в деле сохранения экологии, но проблему нужно решать в комплексе, считает эксперт, т. е. создавать условия для потребителей, чтобы они имели возможность производить раздельный сбор и переработку этих отходов. Только в этом случае можно финансово наказывать правонарушителей.

Тогда и сами граждане, видя, что созданы все условия для раздельного сбора и переработки бытовых отходов, воспримут эту инициативу с приветствием.

"Нужно воспитывать людей - возраст не имеет значения, - здесь большая роль у СМИ: 5% социальной рекламы должно быть ориентировано на пропаганду экологического воспитания населения", - подчеркнул Хасиев.

Эта работа не должна ограничиться одним шагом, в дальнейшем, считает эксперт, нужно поощрять судебное преследование нарушителей экологического законодательства.