17:46 02 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Хасиев Алан Владимирович
© Sputnik /

Эколог: людей надо воспитывать вне зависимости от возраста

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201002/15103455/Ekolog-lyudey-nado-vospityvat-vne-zavisimosti-ot-vozrasta.html

Председатель Межрегионального экологического движения Ока Алан Хасиев поддерживает шаги Узбекистана в решении серьезных экологических проблем. Причем, подчеркнул спикер, такие действия должны быть поддержаны и в соседних странах.

Радио
Эколог: людей надо воспитывать вне зависимости от возраста

С 1 января 2021 года граждане, отправившие фотоснимки и видеозаписи о фактах нарушений в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования, будут поощряться денежной премией в размере пятнадцати процентов от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя. Такие меры предусматривает постановление главы государства по совершенствованию системы управления деятельностью в сфере обращения с бытовыми и строительными отходами.

Бытовые отходы
© CC0 / Unsplalsh / Alfonso Navarro
Узбекистан перейдет к инновационному способу переработки бытовых отходов

Это очень важный шаг в деле сохранения экологии, но проблему нужно решать в комплексе, считает эксперт, т. е. создавать условия для потребителей, чтобы они имели возможность производить раздельный сбор и переработку этих отходов. Только в этом случае можно финансово наказывать правонарушителей.

Тогда и сами граждане, видя, что созданы все условия для раздельного сбора и переработки бытовых отходов, воспримут эту инициативу с приветствием.

"Нужно воспитывать людей - возраст не имеет значения, - здесь большая роль у СМИ: 5% социальной рекламы должно быть ориентировано на пропаганду экологического воспитания населения", - подчеркнул Хасиев.

Эта работа не должна ограничиться одним шагом, в дальнейшем, считает эксперт, нужно поощрять судебное преследование нарушителей экологического законодательства.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Розовый свет и аниме: удивительный отель в Японии - фотолента
Северное сияние в Латвии
Северное сияние в прибрежном районе Латвии — волшебное видео
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться