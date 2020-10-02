Существует ли вторая волна коронавируса - ответ Онищенко

По мнению академика РАН Геннадия Онищенко, в эпидемиологии волн нет, а есть эпидемический процесс и уровень заболеваемости.

Радио Существует ли вторая волна коронавируса - ответ Онищенко

В эпидемиологии нет такого понятия, как волны, считает эпидемиолог, академик РАН, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Я не специалист в мореплавании, поэтому в волнах не разбираюсь. В эпидемиологии волн нет, а есть эпидемический процесс и уровень заболеваемости. Нам всем надо трезво смотреть на ситуацию и ответственно относиться к тем мерам, которые предписываются: использование средств индивидуальной защиты и гигиены, своевременное обращение к врачу в случае появления признаков заболевания ― температуры, кашля, насморка и так далее", ― сказал Онищенко.

По его словам, в каждой семье есть представители старшего поколения, ради которых и проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.

"Очень важно отношение к людям из группы риска. И конечно, всем надо привиться — прежде всего получить вакцину от гриппа, а когда будет налажено окончательное производство и завершатся все испытания вакцины от коронавируса, получить и ее", ― отметил эпидемиолог.

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Он посоветовал пожилым людям также сделать прививку от пневмококковой инфекции, а особенно тем, у кого есть предрасположенность к частым респираторным заболеваниям.