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"Ведьма" и "урод" - это не обидно. Слова, которые имели иное значение

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Тема:
Подкасты РИА (354)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201003/15108720.html

История меняет значение слов. Иногда – в противоположную сторону. Сегодня мы неодобрительно называем что-то "вульгарным" или "пошлым", а слова "ведьма" и "урод" стали ругательными.

Радио
"Ведьма" и "урод" - это не обидно. Слова, которые имели иное значение

Однако наших предков такая трактовка удивила бы. Прошло много лет прежде чем эти слова приобрели свой современный негативный оттенок.

Почему быть "ведьмой" и "уродом" время назад было не обидно?

Разбираемся в этом вопросе в нашем подкасте. Слушайте с нами >>

Тема:
Подкасты РИА (354)



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