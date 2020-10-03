"Ведьма" и "урод" - это не обидно. Слова, которые имели иное значение

История меняет значение слов. Иногда – в противоположную сторону. Сегодня мы неодобрительно называем что-то "вульгарным" или "пошлым", а слова "ведьма" и "урод" стали ругательными.
Однако наших предков такая трактовка удивила бы. Прошло много лет прежде чем эти слова приобрели свой современный негативный оттенок.
Почему быть "ведьмой" и "уродом" время назад было не обидно?
Разбираемся в этом вопросе в нашем подкасте. Слушайте с нами >>
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