Мы все умрем. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация

Высокочастотное излучение помогает сканировать пациента, убивать патогены и раковые клетки. Как высокие технологии спасают жизни?
Разобраться в вопросе помог заведующий лабораторией общей физики РАН, заведующий кафедрой в инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов.
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