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Разница поколений: современные школьники — другие?

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201004/15111309.html

Face, Моргенштерн, Ивангай, TikTok и… вечные Тимати и Гарри Поттер. О чем говорят современные школьники на уроках и переменах? Чем они отличаются от тех, кто учился в школе пять, десять, пятнадцать лет назад? Как в их глазах выглядят те, кому сейчас 25, 30, 35 лет?

Радио
"ЯсноПонятно". Разница поколений: современные школьники — другие?

Почему ученики воспринимают учителей как "функцию", а не как людей? Можно ли преодолеть барьер социальных ролей "учитель-ученик" и начать общаться как друзья? Как мотивировать детей учиться, если "мне это никогда не пригодится"? И почему списывание — одна из самых больших проблем образования?

Рассказывает Кирилл (Александрович) Загустин — школьный учитель из Петербурга, автор телеграм-канала "Здравствуйте, Кирилл Александрович".

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