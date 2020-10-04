Разница поколений: современные школьники — другие?

Face, Моргенштерн, Ивангай, TikTok и… вечные Тимати и Гарри Поттер. О чем говорят современные школьники на уроках и переменах? Чем они отличаются от тех, кто учился в школе пять, десять, пятнадцать лет назад? Как в их глазах выглядят те, кому сейчас 25, 30, 35 лет?