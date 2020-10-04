Не верю! Как подделывают и продают предметы старины

Вместе с антикваром Михаилом Сусловым разбираемся, как мошенникам удается обмануть даже экспертов по предметам старины. И что делать, если вам предлагают купить "случайно найденные" старинные монеты.
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20:41 Миф или не миф то, что антиквариат – выгодное вложение денег?
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