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Не верю! Как подделывают и продают предметы старины

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201004/15112486.html

"Старинная" ваза может оказаться новоделом, у которого старое – только дно с клеймом, а в "антикварном" стуле, возможно, подлинная только левая ножка

Радио
Не верю! Как подделывают и продают предметы старины

Вместе с антикваром Михаилом Сусловым разбираемся, как мошенникам удается обмануть даже экспертов по предметам старины. И что делать, если вам предлагают купить "случайно найденные" старинные монеты.

01:00 "Среди недорогого антиквариата подделок – более 80 процентов": правда ли это?

03:18 Как мошенникам удается продавать фальшивки даже профессионалам?

09:07 "Из одного старинного стула можно сделать шесть". Нюансы в изготовлении антикварной мебели.

11:51 Как мифотворчество влияет на продажи предметов искусства (и как повысить цену на поддельное яйцо Фаберже)?

20:41 Миф или не миф то, что антиквариат – выгодное вложение денег?

22:28 "Строители случайно нашли золотые монеты": стоит ли покупать якобы "старинные" деньги?

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