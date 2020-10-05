Трампу могут припомнить его отношение к коронавирусу — политолог

Радио Трампу могут припомнить его отношение к коронавирусу — политолог

Президента США Дональда Трампа в пятницу госпитализировали с коронавирусом. Глава государства находится в военном госпитале в предместье Вашингтона. Он заболел в самый разгар предвыборной гонки, после скандальных дебатов со своим соперником Джо Байденом.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин считает, что болезнь Трампа вряд ли окажет серьезный эффект на результаты предстоящих выборов.

"Пока кандидаты (Дональд Трамп и Джо Байден. — Прим. ред.) идут, как говорится, ноздря в ноздрю — близко друг к другу по количеству потенциальных голосов. Но вот что интересно отметить: Трампу могут припомнить его отношение к коронавирусу: еще в начале года он заявлял, что COVID-19 не представляет страшной опасности. Потом он поменял свою точку зрения и заявил, что умрут 200 тысяч человек. Он тогда четко рассчитал, что масштаб эпидемии в США будет очень большим, если не останавливать экономику. Но получается, что остановить экономику дороже, чем жизни 200 тысяч человек. Вот этот мотив демократы очень активно используют в избирательной кампании. И они могут факт заболевания Трампа использовать против него. Позлорадствовать могут, конечно", — сказал Кубышкин в эфире радио Sputnik.

При этом на сторонников Трампа это большого влияния не окажет, считает политолог.