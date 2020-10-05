19:17 05 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Александр Кубышкин
© Foto Fefu TV

Трампу могут припомнить его отношение к коронавирусу — политолог

Радио
Получить короткую ссылку
114 0 0

Для противников Дональда Трампа его болезнь — причина позлорадствовать, считает профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин.

Радио
Трампу могут припомнить его отношение к коронавирусу — политолог

Президента США Дональда Трампа в пятницу госпитализировали с коронавирусом. Глава государства находится в военном госпитале в предместье Вашингтона. Он заболел в самый разгар предвыборной гонки, после скандальных дебатов со своим соперником Джо Байденом.

RUPTLY/UNTV/Justin Trudeau
Пандемия "захватывает" политиков: кто еще, кроме Трампа, заразился COVID-19
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин считает, что болезнь Трампа вряд ли окажет серьезный эффект на результаты предстоящих выборов. 

"Пока кандидаты (Дональд Трамп и Джо Байден. — Прим. ред.) идут, как говорится, ноздря в ноздрю — близко друг к другу по количеству потенциальных голосов. Но вот что интересно отметить: Трампу могут припомнить его отношение к коронавирусу: еще в начале года он заявлял, что COVID-19 не представляет страшной опасности. Потом он поменял свою точку зрения и заявил, что умрут 200 тысяч человек. Он тогда четко рассчитал, что масштаб эпидемии в США будет очень большим, если не останавливать экономику. Но получается, что остановить экономику дороже, чем жизни 200 тысяч человек. Вот этот мотив демократы очень активно используют в избирательной кампании. И они могут факт заболевания Трампа использовать против него. Позлорадствовать могут, конечно", — сказал Кубышкин в эфире радио Sputnik.

При этом на сторонников Трампа это большого влияния не окажет, считает политолог.

 

Теги:
президент США, президент, пандемия, США, коронавирус, Дональд Трамп



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента
Российский ракетоносец совершил ночную дозаправку в воздухе — эффектные кадры
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться