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Эксперт по Афганистану Андрей Серенко, архивное фото
© FOTO. Facebook / Андрей Серенко

Серенко: приглашение в Катар говорит о признании Гани серьезным игроком в регионе

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201005/15118679.html

Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко объясняет, почему, по его мнению, поездка Ашрафа Гани в Катар - это важный политический шаг.

Радио
Серенко: приглашение Гани в Катар - признание афганского правительства в регионе

Глава Афганистана Ашраф Гани планирует в ближайшее время посетить Катар, где проходят переговоры с талибами. В повестке встречи - обсуждение "возможных путей развития двусторонних отношений". 

Политолог напомнил, что Катар предоставил площадку представителям радикального движения "Талибан"* для создания офиса. 

"Я думаю, что Катар, безусловно, симпатизируют талибам. Но речь идет о признании Ашрафа Гани как действующего президента Афганистана. <...> И признание правительства (республики. - Прим. ред.) еще больше важным участником афганского процесса, чем предполагалось еще полгода назад", - сказал Серенко в беседе со Sputnik Таджикистан.

Эксперт не считает, что приглашение Гани следует расценивать как попытку склонить президента Афганистана к каким-то уступкам в отношении талибов.

"Не думаю, что это возможно, Гани ни на какие неразумные уступки талибам не пойдет. <...> Он заставил с собой считаться, как с серьезной политической силой, игроком в регионе", - подчеркнул политолог.

По его мнению, переговоры между властями Афганистана и "Талибами"* ни к чему не приведут.

* - террористическая организация, запрещенная в России и других государствах




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