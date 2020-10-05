Серенко: приглашение в Катар говорит о признании Гани серьезным игроком в регионе

Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко объясняет, почему, по его мнению, поездка Ашрафа Гани в Катар - это важный политический шаг.

Радио Серенко: приглашение Гани в Катар - признание афганского правительства в регионе

Глава Афганистана Ашраф Гани планирует в ближайшее время посетить Катар, где проходят переговоры с талибами. В повестке встречи - обсуждение "возможных путей развития двусторонних отношений".

Политолог напомнил, что Катар предоставил площадку представителям радикального движения "Талибан"* для создания офиса.

"Я думаю, что Катар, безусловно, симпатизируют талибам. Но речь идет о признании Ашрафа Гани как действующего президента Афганистана. <...> И признание правительства (республики. - Прим. ред.) еще больше важным участником афганского процесса, чем предполагалось еще полгода назад", - сказал Серенко в беседе со Sputnik Таджикистан.

Эксперт не считает, что приглашение Гани следует расценивать как попытку склонить президента Афганистана к каким-то уступкам в отношении талибов.

"Не думаю, что это возможно, Гани ни на какие неразумные уступки талибам не пойдет. <...> Он заставил с собой считаться, как с серьезной политической силой, игроком в регионе", - подчеркнул политолог.

По его мнению, переговоры между властями Афганистана и "Талибами"* ни к чему не приведут.

* - террористическая организация, запрещенная в России и других государствах