Авиаэксперт рассказал, что нужно для запуска лоукостера в Узбекистане

АО Uzbekistan Airways пересмотрела свои планы по запуску лоукостера в ближайшее время. Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев уверен, что авиаотрасли сейчас не до дешевых авиаперевозчиков, а на восстановление рынка уйдет не меньше двух лет.

Радио Авиаэксперт рассказал, что нужно для запуска лоукостера в Узбекистане

"Создание лоукостера — это долгая система: нужно договариваться с аэропортами, могут ли они обслуживать лоукостер. Погрузка и выгрузка пассажира и все остальное должно занимать не более 30-40 минут. Вот, сможет ли каждый аэропорт, куда они хотят летать, обеспечивать и обрабатывать это воздушное судно именно за это время", — отметил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.

По его словам, если это займет более 35-40 минут, то лоукостер уже будет считаться нерентабельным.

Поэтому Uzbekistan Airways, конечно, может объявить о намерении создать лоукостер, но до реализации этого проекта еще очень далеко, считает Горбачев.

Он добавил, что бюджетные авиакомпании, как правило, обслуживаются в отдельном терминале, выходах и стоянках.

"Дешевые билеты можно и на обычных рейсах объявить. Самое главное — чтобы была загрузка больше 70% воздушного судна и его оборачиваемость. Тогда можно снижать и стоимость авиабилетов", — пояснил специалист.

По его мнению, если что-то затевать, то не ранее 2022 года, пока страны не выйдут из кризиса и Узбекистан в частности.

Авиаотрасль республики еще толком не восстановлена, а, значит, о подобных проектах пока не может быть и речи, заключил Горбачев.