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Генеральный директор Ассоциации Аэропорт Виктор Горбачев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Авиаэксперт рассказал, что нужно для запуска лоукостера в Узбекистане

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201005/15120237/Aviaekspert-rasskazal-chto-nuzhno-dlya-zapuska-loukostera-v-Uzbekistane.html

АО Uzbekistan Airways пересмотрела свои планы по запуску лоукостера в ближайшее время. Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев уверен, что авиаотрасли сейчас не до дешевых авиаперевозчиков, а на восстановление рынка уйдет не меньше двух лет.

Радио
Авиаэксперт рассказал, что нужно для запуска лоукостера в Узбекистане
"Создание лоукостера — это долгая система: нужно договариваться с аэропортами, могут ли они обслуживать лоукостер. Погрузка и выгрузка пассажира и все остальное должно занимать не более 30-40 минут. Вот, сможет ли каждый аэропорт, куда они хотят летать, обеспечивать и обрабатывать это воздушное судно именно за это время", — отметил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.

По его словам, если это займет более 35-40 минут, то лоукостер уже будет считаться нерентабельным.

Поэтому Uzbekistan Airways, конечно, может объявить о намерении создать лоукостер, но до реализации этого проекта еще очень далеко, считает Горбачев.

Boeing 767- 3 CBER
Пресс-служба Uzbekistan airways
За полгода убыток Uzbekistan Airways составил свыше 767 млрд сумов

Он добавил, что бюджетные авиакомпании, как правило, обслуживаются в отдельном терминале, выходах и стоянках.

"Дешевые билеты можно и на обычных рейсах объявить. Самое главное — чтобы была загрузка больше 70% воздушного судна и его оборачиваемость. Тогда можно снижать и стоимость авиабилетов", — пояснил специалист.

По его мнению, если что-то затевать, то не ранее 2022 года, пока страны не выйдут из кризиса и Узбекистан в частности.

Авиаотрасль республики еще толком не восстановлена, а, значит, о подобных проектах пока не может быть и речи, заключил Горбачев.

Теги:
рейсы, Самолет, авиаперелет, Узбекистан, тарифы, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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