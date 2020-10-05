Авиаэксперт рассказал, что нужно для запуска лоукостера в Узбекистане

"Создание лоукостера — это долгая система: нужно договариваться с аэропортами, могут ли они обслуживать лоукостер. Погрузка и выгрузка пассажира и все остальное должно занимать не более 30-40 минут. Вот, сможет ли каждый аэропорт, куда они хотят летать, обеспечивать и обрабатывать это воздушное судно именно за это время", — отметил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.
По его словам, если это займет более 35-40 минут, то лоукостер уже будет считаться нерентабельным.
Поэтому Uzbekistan Airways, конечно, может объявить о намерении создать лоукостер, но до реализации этого проекта еще очень далеко, считает Горбачев.
Он добавил, что бюджетные авиакомпании, как правило, обслуживаются в отдельном терминале, выходах и стоянках.
"Дешевые билеты можно и на обычных рейсах объявить. Самое главное — чтобы была загрузка больше 70% воздушного судна и его оборачиваемость. Тогда можно снижать и стоимость авиабилетов", — пояснил специалист.
По его мнению, если что-то затевать, то не ранее 2022 года, пока страны не выйдут из кризиса и Узбекистан в частности.
Авиаотрасль республики еще толком не восстановлена, а, значит, о подобных проектах пока не может быть и речи, заключил Горбачев.