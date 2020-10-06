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Политический эксперт Кирилл Коктыш
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Политолог рассказал, кому выгодно подогревать протесты в Беларуси

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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (51)
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Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш объяснил, почему главные бонусы от дестабилизации ситуации в стране получают зарубежные игроки.

Радио
Политолог рассказал, кому выгодно подогревать протесты в Беларуси

Основную выгоду от протестов в Беларуси получают те, кто управляет народными волнениями из-за рубежа, а также те, кто тем или иным образом "завязан на белорусскую ситуацию", рассуждает политический эксперт Кирилл Коктыш.

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По его мнению, внутри республики сейчас складывается "классическая схема, когда ни один из двух игроков ― ни власть, ни противостоящие ей - продвинуться не могут, а значит, главные бонусы будут приходиться внешним игрокам".

Разговор с внешними контрагентами уже перешел на дипломатический уровень, на котором и решается судьба Беларуси в плане перспектив развития, добавил Коктыш.

"А внутри это противостояние будет сводиться до такого же состояния, как во Франции с "желтыми жилетами", которые, конечно, есть, но особо на политические процессы не влияют", ― пояснил эксперт в беседе со Sputnik Беларусь.

Ранее ЕС ввел санкции против Беларуси, увязав их с текущей нестабильной ситуацией в стране. В черный список, согласованный европейскими странами, вошли около 40 человек — представителей белорусских властей.

В ответ Минск ввел симметричные меры: ограничил въезд в Беларусь ряду европейских чиновников, предложил Польше и Литве отозвать дипломатов и сократить дипприсутствие, а также провести переаккредитацию по новым правилам для иностранных СМИ.

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (51)
Теги:
протесты, Митинг, Александр Лукашенко, Беларусь



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