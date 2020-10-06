Политолог рассказал, кому выгодно подогревать протесты в Беларуси

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш объяснил, почему главные бонусы от дестабилизации ситуации в стране получают зарубежные игроки.

Радио Политолог рассказал, кому выгодно подогревать протесты в Беларуси

Основную выгоду от протестов в Беларуси получают те, кто управляет народными волнениями из-за рубежа, а также те, кто тем или иным образом "завязан на белорусскую ситуацию", рассуждает политический эксперт Кирилл Коктыш.

По его мнению, внутри республики сейчас складывается "классическая схема, когда ни один из двух игроков ― ни власть, ни противостоящие ей - продвинуться не могут, а значит, главные бонусы будут приходиться внешним игрокам".

Разговор с внешними контрагентами уже перешел на дипломатический уровень, на котором и решается судьба Беларуси в плане перспектив развития, добавил Коктыш.

"А внутри это противостояние будет сводиться до такого же состояния, как во Франции с "желтыми жилетами", которые, конечно, есть, но особо на политические процессы не влияют", ― пояснил эксперт в беседе со Sputnik Беларусь.

Ранее ЕС ввел санкции против Беларуси, увязав их с текущей нестабильной ситуацией в стране. В черный список, согласованный европейскими странами, вошли около 40 человек — представителей белорусских властей.

В ответ Минск ввел симметричные меры: ограничил въезд в Беларусь ряду европейских чиновников, предложил Польше и Литве отозвать дипломатов и сократить дипприсутствие, а также провести переаккредитацию по новым правилам для иностранных СМИ.