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Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
© Foto : youtube/ Ksu Sutkina

Когда закончится пандемия коронавируса — ответ врача-иммунолога

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Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, как распространение инфекции приближает окончание пандемии.

Радио
Когда закончится пандемия коронавируса — ответ врача-иммунолога

Число жителей Земли, инфицированных новым коронавирусом COVID-19, может в 20 раз превышать количество реально установленных диагнозов, заявил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.

Комментируя эти слова, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов напомнил о своем более раннем высказывании: чтобы оценить истинное количество инфицированных, нужно умножить число выявленных случаев заражения на десять. Это простейший закон эпидемиологии, отметил он.

В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире официально диагностировано 35 миллионов случаев инфицирования. В результате математической операции получим 350 миллионов контактирующих с вирусом, отметил Жемчугов.

"Как относиться к этой цифре? Снова повторю свои слова: эпидемия закончится, когда сформируется планетарная иммунная прослойка — от 60 процентов населения Земли. Тогда начнется торможение, а к 80 процентам наступит окончание пандемии", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Полный комментарий слушайте в аудиофайле.

Теги:
коронавирус, пандемия



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