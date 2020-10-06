Политолог прокомментировал блокировку выступления экс-главы ОЗХО в СБ ООН

Радио Политолог прокомментировал блокировку выступления экс-главы ОЗХО в СБ ООН

Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США в понедельник проголосовали против выступления в Совбезе ООН первого главы Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.

Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин заявил, что это очередное проявление политики двойных стандартов, которые Запад даже не пытается скрывать.

"Жозе Бустани — один из немногих на планете, кто действительно разбирается в проблеме, знает реальное положение дел. И его не допустили до трибуны ООН. О чем это говорит? Он знает ситуацию и готов дать информацию, которая не устроит ни США, ни другие западные страны. Это можно расценивать как очередную попытку насолить России, лишить ее права на правду, права донести истину до всего мира", — сказал Бредихин в эфире радио Sputnik.

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