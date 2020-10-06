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Антон Бредихин
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Политолог прокомментировал блокировку выступления экс-главы ОЗХО в СБ ООН

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201006/15126983/Politolog-prokommentiroval-blokirovku-vystupleniya-eks-glavy-OZKhO-v-SB-OON.html

Представители Запада помешали первому главе Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани выступить в СБ ООН. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин оценил ситуацию.

Радио
Политолог прокомментировал блокировку выступления экс-главы ОЗХО в СБ ООН

Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США в понедельник проголосовали против выступления в Совбезе ООН первого главы Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье. 

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Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин заявил, что это очередное проявление политики двойных стандартов, которые Запад даже не пытается скрывать.

"Жозе Бустани — один из немногих на планете, кто действительно разбирается в проблеме, знает реальное положение дел. И его не допустили до трибуны ООН. О чем это говорит? Он знает ситуацию и готов дать информацию, которая не устроит ни США, ни другие западные страны. Это можно расценивать как очередную попытку насолить России, лишить ее права на правду, права донести истину до всего мира", — сказал Бредихин в эфире радио Sputnik

Полный комментарий слушайте в аудиофайле.

Теги:
химическое оружие, Россия, Совбез ООН, ООН



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