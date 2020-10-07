Политолог назвал страны, которые смогут добиться перемирия в Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил конфликт в Нагорном Карабахе и выразил серьезную обеспокоенность данными об обстрелах жилых зон. Он призвал региональных и международных игроков помочь добиться срочного прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта.
Политолог Дмитрий Журавлев считает, что возможность добиться срочного прекращения огня в зоне конфликта есть, пишет Sputnik Молдова.
"Похоже, сейчас и азербайджанской стороне становится понятно то, что понятно внешним наблюдателям: военная победа невозможна. Если это будет осознано обеими сторонами, то при поддержке международных структур, названных четырех стран, можно будет достигнуть перемирия. Мира, конечно, достигнуть не удастся, этот конфликт глубокий, и разрешить его может только время. Но хотя бы перемирия — чтобы люди не погибали — добиться можно", — заявил политолог.
Полный комментарий слушайте в аудиофайле.