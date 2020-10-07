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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Политолог назвал страны, которые смогут добиться перемирия в Карабахе

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (14)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201007/15136290/Politolog-nazval-strany-kotorye-smogut-dobitsya-peremiriya-v-Karabakhe.html

Генеральный директор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлев рассказал, кто в силах убедить Азербайджан и Армению прекратить огонь в зоне конфликта.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил конфликт в Нагорном Карабахе и выразил серьезную обеспокоенность данными об обстрелах жилых зон. Он призвал региональных и международных игроков помочь добиться срочного прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что возможность добиться срочного прекращения огня в зоне конфликта есть, пишет Sputnik Молдова.

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"Я думаю, что здесь в первую очередь должны взаимодействовать Россия, Турция, США и Франция. Вчетвером мы вполне можем убедить обе стороны прекратить огонь", — сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

"Похоже, сейчас и азербайджанской стороне становится понятно то, что понятно внешним наблюдателям: военная победа невозможна. Если это будет осознано обеими сторонами, то при поддержке международных структур, названных четырех стран, можно будет достигнуть перемирия. Мира, конечно, достигнуть не удастся, этот конфликт глубокий, и разрешить его может только время. Но хотя бы перемирия — чтобы люди не погибали — добиться можно", — заявил политолог.

Полный комментарий слушайте в аудиофайле.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (14)
Теги:
Конфликт, война, политика, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах



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