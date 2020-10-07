Коренев: оживить узбекскую экономику после пандемии сможет внутренний спрос

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Узбекистана в 2020 году до 0,6%. По мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Алексея Коренева, в нынешних сложных глобальных реалиях такие показатели можно считать вполне благополучными.

ВБ ухудшил прогноз по росту ВВП Узбекистана с 0,9 п.п. до 0,6% по итогам 2020 года. Причины очевидны - общемировой спад и проблемы с торговыми связями из-за пандемии коронавируса.

Радио Коренев: оживить узбекскую экономику во время пандемии сможет внутренний спрос

"Это еще хорошо, что хотя бы ожидается плюс, многие экономики вовсе уходят в минус. Разумеется, причина в закрытии границ и сложной ситуации в других странах. Узбекистан ведь не живет в вакууме - он торгует и экспортирует свою продукцию в разные страны. А если у потребителе нет денег, то и выручки от торговли меньше. Той же одежды или автомобилей стали продавать меньше", — констатирует Коренев.

Впрочем, уверен российский эксперт, такие показатели стоит в нынешних реалиях оценивать как вполне благополучные на фоне других государств.

По его мнению, в такой ситуации экономику Узбекистана может оживить наращивание внутреннего спроса, что позволит предприятиям и производителям оставаться на плаву и хоть каким-то образом минимизировать убытки от падения на внешних рынках.

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