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Аналитик группы компаний Финам Алексей Коренев
Мэрия Нижнего Новгорода

Коренев: оживить узбекскую экономику после пандемии сможет внутренний спрос

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201007/15137464/Korenev-ozhivit-uzbekskuyu-ekonomiku-posle-pandemii-smozhet-vnutrenniy-spros.html

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Узбекистана в 2020 году до 0,6%. По мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Алексея Коренева, в нынешних сложных глобальных реалиях такие показатели можно считать вполне благополучными.

ВБ ухудшил прогноз по росту ВВП Узбекистана с 0,9 п.п. до 0,6% по итогам 2020 года. Причины очевидны - общемировой спад и проблемы с торговыми связями из-за пандемии коронавируса.

Радио
Коренев: оживить узбекскую экономику во время пандемии сможет внутренний спрос
Впрочем, уверен российский эксперт, такие показатели стоит в нынешних реалиях оценивать как вполне благополучные на фоне других государств.

"Это еще хорошо, что хотя бы ожидается плюс, многие экономики вовсе уходят в минус. Разумеется, причина в закрытии границ и сложной ситуации в других странах. Узбекистан ведь не живет в вакууме - он торгует и экспортирует свою продукцию в разные страны. А если у потребителе нет денег, то и выручки от торговли меньше. Той же одежды или автомобилей стали продавать меньше", — констатирует Коренев.

© Sputnik / Евгений Биятов
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2020 году до 0,6%
По его мнению, в такой ситуации экономику Узбекистана может оживить наращивание внутреннего спроса, что позволит предприятиям и производителям оставаться на плаву и хоть каким-то образом минимизировать убытки от падения на внешних рынках.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Торговля, кризис, коронавирус, Экономика, ВВП, Всемирный банк, Узбекистан



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