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Тимур Аитов
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Аитов: в объективных отзывах клиентов заинтересованы сами банки

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201007/15139633/Aitov-v-obektivnykh-otzyvakh-klientov-zainteresovany-sami-banki.html

ЦБ Узбекистана намерен составлять регулярный рейтинг банков страны на основе отзывов клиентов. Такой подход позволит повысить качество услуг и выгоден самим финорганизациям, уверен член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов.

По мнению эксперта, постоянный мониторинг качества обслуживания и клиентоориентированность позволит развить здоровую конкуренцию в банковском секторе, а регулятору более четко представлять эффективность работы конкретных банков.

Радио
Аитов: в отзывах клиентов заинтересованы сами банки
"Даже самим банкирам это полезно и выгодно. Многие финансовые организации самостоятельно проводят подобные срезы общественного мнения для привлечения новых клиентов и удержания лояльных. что же касается недобросовестных отзывов и заведомо ложных сведений, то подобные комментарии всегда тщательно проверяются и не признаются исключительно на веру", — отметил Аитов.

Подробнее об инициативе ЦБ в сфере оценки качества банковских услуг слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

 

Теги:
рейтинг, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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