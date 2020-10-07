Аитов: в объективных отзывах клиентов заинтересованы сами банки

По мнению эксперта, постоянный мониторинг качества обслуживания и клиентоориентированность позволит развить здоровую конкуренцию в банковском секторе, а регулятору более четко представлять эффективность работы конкретных банков.
"Даже самим банкирам это полезно и выгодно. Многие финансовые организации самостоятельно проводят подобные срезы общественного мнения для привлечения новых клиентов и удержания лояльных. что же касается недобросовестных отзывов и заведомо ложных сведений, то подобные комментарии всегда тщательно проверяются и не признаются исключительно на веру", — отметил Аитов.
Подробнее об инициативе ЦБ в сфере оценки качества банковских услуг слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.