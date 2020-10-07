Аитов: в объективных отзывах клиентов заинтересованы сами банки

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 7 октября Общее число выздоровевших составляет 56 460 человек или 94,5% от общего числа заболевших в Узбекистане. 1018

Страховщики вместо ДПС: приживется ли в Узбекистане европротокол — эксперт МВД Узбекистана вынесло на общественное обсуждение изменения в закон о правилах ОСГО. Поправки предусматривают введение так называемого европротокола, который позволяет оформить ДТП без участия сотрудников правоохранительных органов. 104