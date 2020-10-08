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Независимый автоэксперт Андрей Осипов
Фото из личного архива Андрея Осипова

Осипов: система европротокола при ДТП эффективна, но есть нюансы

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201008/15143720/Osipov-sistema-evroprotokola-pri-DTP-effektivna-no-est-nyuansy.html

Независимый автомобильный эксперт Андрей Осипов разъяснил, как работает предлагаемый к внедрению в Узбекистане европротокол оформления ДТП без участия сотрудников МВД. Плюсов у такой системы много, но важно, чтобы закон был четко прописан, а страховщики его выполняли.

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Осипов: узбекистанцы выиграют от внедрения европротокола при ДТП, но есть нюансы
По мнению автоэксперта, система покрытия ущерба при мелких авариях через страховщиков, минуя сотрудников автоинспекции, себя хорошо зарекомендовала во многих странах и относительно успешно внедрена в России. Если все будет оформлено грамотно, убежден Осипов, то и в Узбекистане она будет востребована.

"Надо понимать, что речь идет только о тех ДТП, которые произошли между двумя автомобилями, при этом нет пострадавших. Еще одно важное условие - оба участника дорожного происшествия должны договориться между собой, а виновный в аварии признать, что именно он был неправ. В любых спорных ситуациях или при более тяжких последствиях без инспектора уже не обойтись", — пояснил Осипов.

© Depositphotos / Monkeybusiness
Страховщики вместо ДПС: приживется ли в Узбекистане европротокол — эксперт
В Узбекистане, полагает он, вероятнее всего возьмут на вооружение российский аналог. Однако для эффективной работы необходимо четко прописать в законе все положения и обязательства сторон, чтобы не было сбоев уже непосредственно в ходе правоприменительной практики. К тому же нужно понимать, готовы ли будут страховые компании четко следовать предписаниям при покрытии ущерба и не станут ли юлить и искать поводов в отказе.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
страхование, ДТП, Узбекистан



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