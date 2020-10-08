Притчин: атомная сфера повысит и политический престиж Узбекистана

Строительство первой в Узбекистане и Центральной Азии атомной электростанции, как ожидается, начнется в 2022 году. Согласно прогнозам, она будет вырабатывать около 15-30 процентов всей электроэнергии в республике.
"При этом нельзя не учитывать достаточно серьезный экономический и политический престиж, который дает наличие подобных серьезных технологических объектов на территории любой страны. Узбекистан первым в регионе построит атомную электростанцию, и это улучшит его имидж как государства, которое вкладывает средства в экологически чистую энергетику и, более того, самостоятельно готовит специалистов для работы на АЭС. Все мы знаем, что Узбекистан — важный игрок на рынке топлива для атомных электростанций, и здесь, конечно же, важно к имиджу поставщика урана добавить еще и имидж оператора АЭС", — сказал Притчин в беседе со Sputnik Узбекистан.
"Неудивительно, что Узбекистан в последнее время активизировал сотрудничество с МАГАТЭ, чтобы обеспечить максимальную прозрачность, открытость и высокие стандарты безопасности своей будущей АЭС", — сказал Притчин.
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