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Станислав Притчин
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Притчин: атомная сфера повысит и политический престиж Узбекистана

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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (66)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201008/15143920/Pritchin-atomnaya-sfera-povysit-i-politicheskiy-prestizh-Uzbekistana.html

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин рассказал о преимуществах, которые получит республика, обзаведясь собственной АЭС.

Радио
Притчин: атомная сфера повысит и политический престиж Узбекистана

Строительство первой в Узбекистане и Центральной Азии атомной электростанции, как ожидается, начнется в 2022 году. Согласно прогнозам, она будет вырабатывать около 15-30 процентов всей электроэнергии в республике.

© Sputnik / Ульяна Соловьева
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Атомная энергетика — это в первую очередь экологически чистый и стабильный источник электроэнергии, который позволяет в долгосрочной перспективе создавать возможности для экономического развития, отметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"При этом нельзя не учитывать достаточно серьезный экономический и политический престиж, который дает наличие подобных серьезных технологических объектов на территории любой страны. Узбекистан первым в регионе построит атомную электростанцию, и это улучшит его имидж как государства, которое вкладывает средства в экологически чистую энергетику и, более того, самостоятельно готовит специалистов для работы на АЭС. Все мы знаем, что Узбекистан — важный игрок на рынке топлива для атомных электростанций, и здесь, конечно же, важно к имиджу поставщика урана добавить еще и имидж оператора АЭС", — сказал Притчин в беседе со Sputnik Узбекистан.

Макет АЭС
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Эксперт напомнил, что возведение атомной электростанции — часть глобальной стратегии развития республики, предполагающей создание долгосрочных источников энергии. В таких условиях, отметил спикер, очень важно, чтобы все процессы — от подготовки до эксплуатации — проходили по самым высоким международным стандартам. 

"Неудивительно, что Узбекистан в последнее время активизировал сотрудничество с МАГАТЭ, чтобы обеспечить максимальную прозрачность, открытость и высокие стандарты безопасности своей будущей АЭС", — сказал Притчин.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте 

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (66)
Теги:
АЭС, атомная энергетика, энергетика, Узбекистан



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