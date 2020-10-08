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Николай Сербин
© Foto : Из личного архива Николая Сербина

Сербин: поддержка туротрасли важна, но результат увидим лишь после пандемии

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201008/15146116/Serbin-podderzhka-turotrasli-vazhna-no-rezultat-uvidim-lish-posle-pandemii.html

Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин прокомментировал принимаемые в Узбекистане меры поддержки туристического бизнеса, но отметил, что главное для отрасли — возобновление турпотока из-за границы.

Радио
Сербин: поддержка туротрасли важна, но результаты увидим только после пандемии
Узбекистан принимает комплекс мер по поддержке сферы гостеприимства. Вводятся субсидии на авиаперевозки, помощь и отсрочки при выплате кредитов для турбизнеса. В Условиях глобального кризиса и жестких ограничений, уверен эксперт, эти меры, безусловно, важны, но смогут сработать лишь при открытых границах.

"Сейчас самое важное - это дождаться возобновления полноценного международного турпотока. да, нужно развивать и гостиничный бизнес, и стимулировать представителей отрасли к развитию и повышению качества услуг, но пока не закончится пандемия, сложно что-то прогнозировать и на что-то рассчитывать. Одна из верных стратегий - поддержка кредиторов, которые не могут выплатить свои долги, не имея достаточной заполняемости гостиниц", — пояснил Сербин.

Он добавил, что в ближайшие один-два месяца ситуация вряд ли радикально изменится, поэтому поддержка туротрасли в условиях всемирных ограничений крайне важна.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
гостиница, социальная поддержка, Туризм, Узбекистан



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