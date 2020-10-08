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Захарова: РФ готова предоставить площадку для переговоров по Карабаху

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (16)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201008/15146938.html

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о принимаемых Москвой дипломатических усилиях по урегулированию вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Радио
Захарова рассказала о принимаемых дипломатических шагах по прекращению огня в Карабахе
Россия, как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ продолжает прилагать активные посреднические усилия, направленные на незамедлительное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ.

"Президент России обсуждал сложившуюся ситуацию с премьер-министром Армении 2, 5 и 7 октября. Та же тема затрагивалась в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана 7 октября. По-прежнему в постоянном контакте со своими коллегами – министрами иностранных дел Азербайджана и Армении находится Сергей Лавров. Прорабатываются различные схемы действий, среди прочего, нами предложено предоставить московскую площадку для организации встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметила Захарова.

По ее словам, Россия и США и Франция придерживаются общей позиции по этому вопросу, о чем свидетельствуют заявления лидеров этих государств по поводу кризиса в Нагорном Карабахе.

Между тем, противостояние и взаимные артиллерийские удары продолжаются с обеих сторон. Среди пострадавших есть и граждане России. Так, после обстрела храма в карабахском Шуши трое россиян были ранены, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (16)



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