Пантелеев оценил эффект возможного прихода "Победы" в Узбекистан

Росавиация дала разрешение авиакомпании "Победа" выполнять полеты в Узбекистан, если их согласуют власти республики. Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев позитивно оценивает появление лоукостера в стране, но в условиях пандемии эффекта не будет.
Пантелеев: возможный приход "Победы" в Узбекистан до конца пандемии ситуации не изменит
По словам авиаэксперта, для рядовых пассажиров появление дешевого авиаперевозчика на конкретном маршруте всегда плюс, тем более если конкуренция не так развита.
"Конечно, чем больше авиакомпаний летают по направлению, тем выше конкуренция и тем ощутимее разброс цен. К тому же лоукостеры задают нижнюю планку, что заставляет и других участников рынка менять ценовую политику, привлекая пассажиров. Другое дело, что пока закрыты границ и ограничены международные перевозки. И даже "Победа" с более низкими ценами сейчас не смогла бы изменить ситуации на рынке авиаперевозок. Нужно дождаться стабилизации обстановки", — пояснил Пантелеев.
Ранее глава "Узбекских авиалиний" заявил, что компания пересмотрел свои планы по открытию собственного дешевого авиаперевозчика. Если на узбекский рынок придут иностранные лоукостеры, уверен Пантелеев, создать национальную недорогую авиакомпанию и успешно конкурировать с иностранцами будет гораздо сложнее.
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