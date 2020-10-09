Шурыгин: беспошлинный барьер в $200 для покупок победит спекулянтов

Глава Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин оценил планы Узбекистана снизить максимальную стоимость товаров, не облагаемых пошлиной, с 1 тысячи до 200 долларов. По его словам, это сопоставимо с порядком в других странах мира.

Радио Шурыгин: беспошлинный барьер в $200 для покупок в интеренете позволит бороться со спекулянтами

"Если посмотреть аналогичные правила в странах ЕАЭС, то там те же 200 евро, но в месяц. Как показывает статистика, средняя стоимость посылок, большая часть из которых идет из Китая, по стоимости не превышает 10 долларов, так что тут запас остается. Да, какой-то дорогой смартфон не купишь, но небольшие и недорогие товары вполне реально приобрести. Зато эта мера позволит бороться с перекупщиками товаров, промышляющими подобным образом", — заметил Шурыгин.

В Узбекистане намерены в пять раз снизить стоимость беспошлинных покупок через курьерскую службу в иностранных интеренет-магазинах. Если сейчас за один квартал можно заказать товаров на тысячу долларов, то в будущем общая стоимость будет ограничена 200 долларами.

Вместе с тем он добавил, что новые возможности электронной торговли позволяют наращивать оборот и с Россией. В этих условиях было бы позитивно, чтобы через интернет-заказы те же граждане Узбекистана активнее заказывали товары из РФ.

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