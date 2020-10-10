"ЯсноПонятно": почему все так зациклены на круглых датах и числах?

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Почему вокруг круглых чисел и юбилеев всегда какая-то суета? Как реагируют на нули мозг и психика? Зачем человечеству в целом нужно и важно отмечать знаменательные даты?