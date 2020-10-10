Как на каторгу. Что делать, если ребёнок не хочет идти в школу?

На что обратить внимание родителям, если ребёнок слишком часто просит остаться дома?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, по каким причинам первоклашка может заплакать утром перед школой, а старшеклассник прогуливать первые уроки.
В День знаний вспоминаем школьные годы и беседуем с психологом, педагогом, многодетной мамой Катериной Дёминой.
Как поддержать школьника в первые недели сентября, читайте в рекомендациях психолога Людмилы Петрановской.
2:20 По каким причинам ребёнок может не хотеть идти в школу
5:00 Проблемы адаптации: что делать, если первоклассник не хочет в школу?
7:45 И снова про родительскую тревогу
9:45 Почему не хотят в школу ученики 5-8 классов?
11:00 Неочевидные причины, из-за которых подростки ненавидят школу
16:00 Разрешать ли детям оставаться дома, если они очень просят дать день отдыха?
18:45 Что ответить ребёнку, если он не хочет в школу, и как объяснить, зачем ему туда ходить?
20:30 Что делать, если "живот болит только по четвергам"?
21:45 Школа после пандемии: если дети говорят, что дома им училось лучше
24:00 Когда точно нужно менять школу?
Слушайте подкасты РИА Новости.