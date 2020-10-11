Не верю! Как продают дорогие подделки люксовых брендов

Даже бутики не дают гарантий, что товар не подделка. Как не попасться на фейковый люкс? Обсуждаем с аутентификатором (экспертом по проверке брендовых вещей) Юлией Хорберг.
01:15 "Из 10-ти вещей с логотипом LV, которые вы видите, 8 — это подделка"
02:46 Почему люди покупают брендовые сумки "с рук"
07:00 Как производители люксовых товаров защищают их от подделок
09:20 "Покупала сумки в бутике и сдавала обратно фейк": кейс в Вашингтоне
10:30 Как становятся аутентификатором
15:25 Сколько стоит аутентифицировать одну сумку
17:30 Насколько полезны рекомендации в Интернете о том, "как отличить подделку"
21:40 "Многие рэперы носят фейковую обувь". Существует ли до сих пор гонка за брендом
Слушайте подкасты РИА Новости.