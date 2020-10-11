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"Маник в нюдовых оттенках": слова из бьюти-индустрии

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Тема:
Подкасты РИА (357)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20201011/15159996/Manik-v-nyudovykh-ottenkakh-slova-iz-byuti-industrii.html

Бьюти-блендер — не миксер, нюдовый — не цвет, ботокс — не процедура, а помада не всегда была для губ. Патчи — под глаза, гиалуронку — под кожу. А праймер, хайлайтер и консилер — куда?

Радио
"Маник в нюдовых оттенках": слова из бьюти-индустрии

Напомадить и намарафетиться — не одно и то же? Чем глиттер отличается от шиммера? И что у ботокса и бьюти-блендера общего?

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Тема:
Подкасты РИА (357)
Теги:
подкаст, салон красоты для женщин, бьюти-индустрия



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