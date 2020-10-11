"Маник в нюдовых оттенках": слова из бьюти-индустрии

Бьюти-блендер — не миксер, нюдовый — не цвет, ботокс — не процедура, а помада не всегда была для губ. Патчи — под глаза, гиалуронку — под кожу. А праймер, хайлайтер и консилер — куда?