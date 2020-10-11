"Маник в нюдовых оттенках": слова из бьюти-индустрии

Напомадить и намарафетиться — не одно и то же? Чем глиттер отличается от шиммера? И что у ботокса и бьюти-блендера общего?
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Бьюти-блендер — не миксер, нюдовый — не цвет, ботокс — не процедура, а помада не всегда была для губ. Патчи — под глаза, гиалуронку — под кожу. А праймер, хайлайтер и консилер — куда?
Напомадить и намарафетиться — не одно и то же? Чем глиттер отличается от шиммера? И что у ботокса и бьюти-блендера общего?
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В Ташкенте состоялась церемония подписания меморандума между Министерством просвещения России, Министерством народного образования Республики Узбекистан и Благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" о реализации гуманитарного проекта "Класс!".
Подарки президенту РФ преподносят не только взрослые родственники, но и подросшие внуки.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть УЧС столицы в 8.50. Пожарные прибыли на место спустя три минуты.
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