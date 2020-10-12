Глушко рассказал о помощи российских коллег узбекским педагогам

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал о ходе реализации двустороннего образовательного проекта по повышению квалификации педагогов из Узбекистана.

Радио Глушко рассказал о помощи узбекским педагогам российскими коллегами

"С января 2021 года Узбекистан будут посещать специалисты по всем школьным предметам, прежде всего учителя точных наук — математика, физика, химия, а также педагоги по естественно-научным дисциплинам. Задача - продиагностировать ситуацию, выработать наиболее эффективные методики преподавания и оптимальную литературу. Кроме того, запланированы и стажировки для коллег из Узбекистана на базе российских вузов, а в самой республике будет открыт филиал Педагогического университета имени Герцена", — подчеркнул Дмитрий Глушко.

В Ташкенте состоялось подписание меморандума о долгосрочном сотрудничестве между педагогами РФ и Узбекистана по обмену опытом и повышению квалификации учительских кадров. Первыми для помощи коллегам из республики прибыли преподаватели русского языка и методисты. По словам замминистра просвещения, это только начало большой работы.

Он добавил, что в настоящее время ведется активная работа по привлечению молодых специалистов на повышение квалификации в РФ, а также рассматриваются возможности приезда узбекистанских студентов для стажировки в педагогические вузы.

Подробнее о планах по развитию гуманитарного проекта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.