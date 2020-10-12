Шерматов: любой выпускник в Узбекистане должен владеть и русским языком

Министр народного образования Узбекистана пояснил, в чем цель совместного гуманитарного проекта с Россией и почему знание русского языка сегодня имеет важное значение.

Радио Шерматов: любой выпускник в Узбекистане должен владеть и русским языком

"Задача не только в повышении качества преподавания русского языка, но и других предметов школьной программы на русском языке. Проблема у нас с этим именно не в русскоязычных школах, поэтому мы и попросили помощи наших коллег из РФ. Вообще наша цель, чтобы любой выпускник, неважно, какую школу он закончил, помимо владения государственным языком, знал еще и русский", — подчеркнул Шерматов.

Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере повышения качества образования. В рамках проекта, рассчитанного на 10 лет, российские педагоги будут помогать своим коллегам с методиками преподавания, а также с повышением их квалификации. Первая группа учителей-русистов уже работает в стране.

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