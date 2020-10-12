Храпач: таксисты-частники избавят Узбекистан от бомбил и пополнят казну

Экс-член Общественного совета Минтранса России, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач рассказал, что даст Узбекистану переход на частный извоз наравне с действующими юридическими фирмами такси.

С января 2021 года физлицам в Узбекистане разрешат официально предоставлять услуги такси. В настоящее время этим правом обладают только организации.

Радио Храпач: таксисты-частники избавят Узбекистан от бомбил и пополнят казну

"Это очень конструктивный подход, который позволит, с одной стороны, бороться с бомбилами на дорогах, с другой - простым гражданам легально зарабатывать на оказании услуг такси. К тому же казна получит хоть какие-то дополнительные налоговые поступления от этой сферы. Да и самим потребителям будет лучше и безопаснее пользоваться услугами частных перевозчиков, которые уже прошли проверку в агрегторах и имеют разрешение на оказание услуг такси", — пояснил Храпач.

По мнению российского эксперта, подобный опыт существенно улучшит ситуацию в сфере транспортных перевозок и позволит решить сразу несколько проблем.

По его словам, уже апробированная в России схема в целом показала свою эффективность, поэтому узбекистанские коллеги могут перенять наиболее полезный опыт. Что же касается возможных попыток подделывания разрешений или оформления их на другое лицо, то современные системы мониторинга позволяют быстро выявить нарушителей и применить к ним эффективные санкции.

В то же время водители, прошедшие все проверки и хорошо зарекомендовавшие себя у пассажиров, получают определенные бонусы, а значит, мотивацию в повышении качества своей работы.

Подробнее о преимуществах системы частного извоза и способах управления этой сферой слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.