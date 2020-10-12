Храпач: таксисты-частники избавят Узбекистан от бомбил и пополнят казну

С января 2021 года физлицам в Узбекистане разрешат официально предоставлять услуги такси. В настоящее время этим правом обладают только организации.
"Это очень конструктивный подход, который позволит, с одной стороны, бороться с бомбилами на дорогах, с другой - простым гражданам легально зарабатывать на оказании услуг такси. К тому же казна получит хоть какие-то дополнительные налоговые поступления от этой сферы. Да и самим потребителям будет лучше и безопаснее пользоваться услугами частных перевозчиков, которые уже прошли проверку в агрегторах и имеют разрешение на оказание услуг такси", — пояснил Храпач.
В то же время водители, прошедшие все проверки и хорошо зарекомендовавшие себя у пассажиров, получают определенные бонусы, а значит, мотивацию в повышении качества своей работы.
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