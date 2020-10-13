Норов рассказал, как Таджикистан усовершенствовал избирательный процесс

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов — о том, какие современные технологии использовали на выборах главы центральноазиатской республики.

Радио Норов рассказал, какие технологии применяли на выборах президента Таджикистана

В Таджикистане 11 октября прошли выборы президента, явка составила 85,39 процента. Убедительную победу над четырьмя другими кандидатами, представлявшими Компартию, Соцпартию, Партию экономических реформ и Аграрную партию одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон, получивший 90,92 процента голосов избирателей. Его ближайший соперник набрал три процента.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов рассказал, как изменился процесс голосования в центральноазиатской республике.

"В Таджикистане совершенствуется избирательный процесс путем внедрения современных информационно-коммуникационных технологий", — сообщил Норов на пресс-конференции.

Генсек ШОК отметил, что Центризбирком страны модернизировал свой сайт. Кроме того, было разработано мобильное приложение "Выборы президента Республики Таджикистан-2020", а в Facebook запущена специальная страница, посвященная голосованию.

Также Норов рассказал, что в республике наладили электронную передачу информации между ЦИК и одномандатными избирательными округами, пишет Sputnik Таджикистан . Для оповещения электората о дне голосования использовали не только извещения, но и sms-сообщения.

Кроме того, вместе со СМИ был разработан план освещения выборов в соцсетях.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.