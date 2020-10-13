Вехов: киберпиратство в Узбекистане бьет по международному имиджу страны

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на очередном заседании обратил особое внимание на проблему защиты интеллектуальной собственности. В частности, глава государства поручил провести мониторинг развлекательных ресурсов, которые без разрешения авторов ретранслируют контент, нарушая тем самым закон и ущемляя финансовые интересы правообладателей.
"Конечно, такой подход серьезно бьет по международному имиджу страны, а также снижает поступления в бюджет от использования продуктов интеллектуальной собственности. В этом смысле в мире есть несколько полюсов, у которых разный подход к теме пиратства. Если КНР по сути ворует многие технологии и потом копирует их, начиная с военной техники и заканчивая бытовой электроникой и другой продукцией, то, к примеру, в ЕС и США строгие нормы и жесткие санкции: за нарушение авторских прав в Штатах можно получить не только огромный штраф, но и несколько лет тюрьмы", — подчеркнул Вехов.
"Для решения данной проблемы нужна политическая воля. В этом смысле инициативы лидеров постсоветских стран вполне логичны", — добавил эксперт.
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