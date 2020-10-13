Вехов: киберпиратство в Узбекистане бьет по международному имиджу страны

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана доктор юридических наук Виталий Вехов рассказал о различных подходах к защите интеллектуальной собственности, противопоставив стратегии Китая и США.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на очередном заседании обратил особое внимание на проблему защиты интеллектуальной собственности. В частности, глава государства поручил провести мониторинг развлекательных ресурсов, которые без разрешения авторов ретранслируют контент, нарушая тем самым закон и ущемляя финансовые интересы правообладателей.

Радио Вехов: проблема пиратства в Узбекистане бьет по международному имиджу страны

"Конечно, такой подход серьезно бьет по международному имиджу страны, а также снижает поступления в бюджет от использования продуктов интеллектуальной собственности. В этом смысле в мире есть несколько полюсов, у которых разный подход к теме пиратства. Если КНР по сути ворует многие технологии и потом копирует их, начиная с военной техники и заканчивая бытовой электроникой и другой продукцией, то, к примеру, в ЕС и США строгие нормы и жесткие санкции: за нарушение авторских прав в Штатах можно получить не только огромный штраф, но и несколько лет тюрьмы", — подчеркнул Вехов.

По мнению российского эксперта, ситуация с пиратством в Сети и в промышленности актуальная для многих стран, и до недавнего времени Узбекистан был близок по своей модели к Китаю.

В этом смысле более компромиссный подход наблюдается в странах Европы и России, где государство берет на себя обязательства по защите интересов владельцев интеллектуальной собственности, но при этом создает условия для того, чтобы дорогостоящие продукты, например востребованное ПО или визуальные произведения, были более доступны широкому кругу лиц.

"Для решения данной проблемы нужна политическая воля. В этом смысле инициативы лидеров постсоветских стран вполне логичны", — добавил эксперт.

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