Как решить водно-энергетическую проблему стран Центральной Азии — Мигранян

Радио Как решить водно-энергетическую проблему стран Центральной Азии — Мигранян

Проблема дефицита электроэнергии актуальна для Узбекистана и Таджикистана.

Как можно ее решить? Выходу из сложной ситуации должен поспособствовать высокий уровень компромиссности в отношениях между республиками вокруг строительства энергетических объектов, считает эксперт.

"Решение проблемы достаточно простое. Может быть сформирован межгосударственный консорциум, в котором в обязательном порядке должны участвовать и генерирующие страны, и государства, имеющие проблемы с водоотведением, то есть в данном случае это Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и, может быть, Казахстан. Нужно сформировать взаимовыгодные условия выстраивания отношений по распределению доходов, получаемых от данной сферы, и минимизации потерь в том числе в отведении и потреблении воды. Это единственный возможный способ, который может быть использован для разрешения ситуации", — сказала Мигранян в ходе конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Основным модератором формирования консенсуса, по мнению эксперта, может стать РФ.

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