Как решить водно-энергетическую проблему стран Центральной Азии — Мигранян

Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, завотделом экономики Института стран СНГ, главред научно-аналитического журнала "Геоэкономика энергетики" Аза Мигранян рассказала, что поможет государствам региона выйти из сложной ситуации.
"Решение проблемы достаточно простое. Может быть сформирован межгосударственный консорциум, в котором в обязательном порядке должны участвовать и генерирующие страны, и государства, имеющие проблемы с водоотведением, то есть в данном случае это Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и, может быть, Казахстан. Нужно сформировать взаимовыгодные условия выстраивания отношений по распределению доходов, получаемых от данной сферы, и минимизации потерь в том числе в отведении и потреблении воды. Это единственный возможный способ, который может быть использован для разрешения ситуации", — сказала Мигранян в ходе конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Основным модератором формирования консенсуса, по мнению эксперта, может стать РФ.
Начиная со следующего года абитуриенту, имеющему сертификат об уровне знаний по соответствующему общеобразовательному предмету (за исключением иностранного языка), будут начислять пропорциональные баллы.