Лавров назвал причину обострения отношений США и Китая

Достичь такого показателя удалось благодаря решению правительства РФ о снижении ставки НДС на фрукты с 20 до 10 процентов и, как следствие, увеличению прямых поставок продукции агропромышленного комплекса между двумя странами.

На государственном уровне решение проблемы гендерного равенства в республике сдвинулось с мертвой точки: появились профильные ведомства, возросла доля женщин-руководителей. Но до сих пор не обходится без трагедий и ужасных новостей о насилии и унижениях в семье.