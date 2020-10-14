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Пресс-служба МИД РФ

Лавров назвал причину обострения отношений США и Китая

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201014/15182047/Lavrov-nazval-prichinu-obostreniya-otnosheniy-SShA-i-Kitaya.html

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" ответил на вопросы по актуальной международной повестке.

Радио
Лавров назвал причину обострения отношений США и Китая

Китай нарастил экономическую мощь по правилам, которые были внедрены Западом в контексте глобализации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

"Сейчас весь сыр-бор во многом по следующей причине: США не нравится, что Китай поднялся, выполняя те правила, играя по тем нотам, которые были написаны, в общем-то, самими американцами. Поэтому США хотят выходить из Всемирной торговой организации, разрушать остальные договоренности, которые так или иначе лимитируют свободу их действий, — заявил Лавров. — Китай реализует абсолютно естественные интересы. И Россия старается участвовать в этом процессе, гармонизировать интересы Центральной Азии, других стран постсоветского пространства, с возможностями, которые предоставляет КНР".

Полный фрагмент слушайте в аудиофайле.

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Теги:
Китай, ЕАЭС, Центральная Азия, внешняя политика, политика, МИД России, Россия, Сергей Лавров



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