Шабанов: от совместного бизнеса экономических рисков меньше, чем политических

В Узбекистане с начала года число предприятий с иностранным участием выросло на 10%. Независимый экономический аналитик Антон Шабанов уверен, что это почти всегда взаимовыгодное сотрудничество, но стоит просчитывать возможные политические риски, влияющие на экономику.

Радио Шабанов: в совместных предприятиях экономических рисков меньше, чем политических

Число предприятий с участием иностранного капитала в Узбекистане на 1 октября составляет 11,9 тысячи, причем свыше 2 тысяч из них — российские. Также в числе лидеров Китай, Казахстан и Турция.

По мнению российского эксперта, сегодня в мире практически не осталось абсолютно закрытых экономик, это просто невыгодно. В этих условиях международные совместные проекты стоит только приветствовать.

"Создание совместных предприятий преследует главную цель в любом производстве и бизнесе — получение прибыли. В плюсе обычно обе стороны, к тому же это помогает развивать экономику и отдельные сферы производства. Что же касается экономических рисков, то напротив при участии нескольких игроков справится со сложными условиями проще. Другой вопрос, что порой в экономику вмешивается политика, и тогда возможные санкции и другие решения могут ударить и по бизнес-интересам", — подчеркнул Шабанов.

В связи с этим, добавил он, важно, чтобы национальный бизнес не только уповал на зарубежных партнеров, но и сам развивался и вкладывался в себя.

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