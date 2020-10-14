Шабанов: от совместного бизнеса экономических рисков меньше, чем политических

По мнению российского эксперта, сегодня в мире практически не осталось абсолютно закрытых экономик, это просто невыгодно. В этих условиях международные совместные проекты стоит только приветствовать.
"Создание совместных предприятий преследует главную цель в любом производстве и бизнесе — получение прибыли. В плюсе обычно обе стороны, к тому же это помогает развивать экономику и отдельные сферы производства. Что же касается экономических рисков, то напротив при участии нескольких игроков справится со сложными условиями проще. Другой вопрос, что порой в экономику вмешивается политика, и тогда возможные санкции и другие решения могут ударить и по бизнес-интересам", — подчеркнул Шабанов.
В связи с этим, добавил он, важно, чтобы национальный бизнес не только уповал на зарубежных партнеров, но и сам развивался и вкладывался в себя.
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