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Дмитрий Гусев
Дмитрий Гусев / Facebook

Гусев: ЦА - важное направление для экспорта российского сжиженного газа

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201015/15186796.html

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев прокомментировал введение Казахстаном запрета на вывоз сжиженного газа за пределы страны. Соседям, в том числе Узбекистану, стоит рассчитывать на поставки из РФ.

Казахстан еще на три года продлил запрет на экспорт сжиженного газа автотранспортом. Причина в дефиците внутри страны и стремление стабилизировать ситуацию на национальном рынке.

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Гусев о запрете Казахстана на вывоз сжиженного газа
По мнению эксперта, ограничение на автоперевозки сырья не повлияют на соседей, которые экспортируют сжиженный газ по железной дороге. Вообще же страны ЦА вполне могут рассчитывать на поставки из РФ.

"В России есть несколько крупных заводов, которые без проблем через Казахстан смогут поставлять газ в другие республики Центральной Азии. Что касается возможного скачка цен, то пик, который обычно приходится на август-сентябрь, в целом прошел, поэтому значительных колебаний не ожидается", — подчеркнул Гусев.

Подробнее слушайте в радиоподкасте.




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