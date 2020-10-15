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Генеральный директор российского туроператора Дельфин Сергей Ромашкин
Фото из личного архива Сергея Ромашкина

Ромашкин: туристический бизнес оживет не раньше 2023 года

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201015/15190571.html

Всемирная туристская организация прогнозирует падение международного рынка сферы отдыха до 80%. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин объяснил, в чем главные причины кризиса и когда ждать стабилизации ситуации.

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Эксперт рассказал, как долго будет восстанавливаться мировой туризм
Коронавирус подкосил многие сферы, особенно туризм. Причем проблема не столько в финансовых возможностях, сколько в психологическом состоянии людей во всем мире, отметил эксперт в интервью Sputnik Литва.

"Кинотеатры и рестораны открылись, но не заполняются, как прежде. Причина, наверное, не только в экономике, что люди начали экономить, а в том, что все остальные места воспринимаются как небезопасные к посещению. Я думаю, что надо дать нам всем время успокоиться, но как успокоиться, если сейчас начали говорить о второй волне. То есть мы еще не только не вышли из этого психологического кризиса – мы находимся в нем. Может быть, мы не дошли до дна, до вершины", – отметил Ромашкин.

По его оценке, туризм будет восстанавливаться долго, а к докризисным показателям отрасль вернется не раньше 2022-2023 года. До этого момента ситуация будет плавно выправляться. Если по итогам 2020-го эксперты ожидают падения почти вдвое, то в 2021 году показатель может быть лишь на треть хуже докризисного значения.

Подробный комментарий эксперта слушайте в подкасте.




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