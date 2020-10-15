Холод: при отмене НДС для снижения цен на продукты пострадает только бюджет

Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод оценил эффективность предложенной депутатами Узбекистана меры по отмене НДС на ряд продуктов, чтобы снизить их цену для населения.

В Узбекистане намерены временно отменить НДС на ряд продуктов, чтобы снизить цены. В частности речь идет о масле, мясе и картофеле. Такая мера, считают парламентарии, снизит себестоимость продукции и сделает ее более доступной для покупателей.

Радио Холод о снижении цен на продукты в Узбекистане через НДС: пострадает только бюджет

"Если брать всю эту цепочку от пересечения границы до прилавка, учитывая и переработку, то кончено упразднение НДС даст как раз люфт в размере этого налога (с января 2020 года НДС составляет 15%). Но конечная цена все равно складывается из спроса и предложения. Такой подход не отразится на населении и бизнесе, это напротив поможет сфере торговли и переработки. Но бюджет просто не досчитается этих денег", — пояснил Холод.

По мнению российского эксперта, такой механизм косвенного влияния на ценообразования в какой-то мере оправдан и может положительно сказаться на ценовой политике предпринимателей.

Он добавил, что в условиях рыночной экономики напрямую регулировать и сдерживать цены нельзя - это приведет к противоположному эффекту. Но есть масса рычагов косвенного воздействия, которые могут удержать цены. Например, льготные кредиты или регулирование тарифов госмонополий (на электроэнергию или на перевозки).

Подробный комментарий эксперта о возможностях регулирования ценовой политики слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.