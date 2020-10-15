22:56 15 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск
Леонид Холод

Холод: при отмене НДС для снижения цен на продукты пострадает только бюджет

Из личного архива Леонида Холода
Радио
Получить короткую ссылку
73 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201015/15192062/Kholod-pri-otmene-NDS-dlya-snizheniya-tsen-na-produkty-postradaet-tolko-byudzhet.html

Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод оценил эффективность предложенной депутатами Узбекистана меры по отмене НДС на ряд продуктов, чтобы снизить их цену для населения.

В Узбекистане намерены временно отменить НДС на ряд продуктов, чтобы снизить цены. В частности речь идет о масле, мясе и картофеле. Такая мера, считают парламентарии, снизит себестоимость продукции и сделает ее более доступной для покупателей.

Радио
Холод о снижении цен на продукты в Узбекистане через НДС: пострадает только бюджет
По мнению российского эксперта, такой механизм косвенного влияния на ценообразования в какой-то мере оправдан и может положительно сказаться на ценовой политике предпринимателей.

"Если брать всю эту цепочку от пересечения границы до прилавка, учитывая и переработку, то кончено упразднение НДС даст как раз люфт в размере этого налога (с января 2020 года НДС составляет 15%). Но конечная цена все равно складывается из спроса и предложения. Такой подход не отразится на населении и бизнесе, это напротив поможет сфере торговли и переработки. Но бюджет просто не досчитается этих денег", — пояснил Холод.

Хозяйство по производству и заготовке овощей
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Депутаты предложили снизить цены на мясо, масло и картофель
Он добавил, что в условиях рыночной экономики напрямую регулировать и сдерживать цены нельзя - это приведет к противоположному эффекту. Но есть масса рычагов косвенного воздействия, которые могут удержать цены. Например, льготные кредиты или регулирование тарифов госмонополий (на электроэнергию или на перевозки).

Подробный комментарий эксперта о возможностях регулирования ценовой политики слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент — в отставку: что происходит на улицах Бишкека после заявления Жээнбекова
В метро Ташкента показали, как пользоваться картой для проезда
Метро Ташкента раскрывает карты: как платить за проезд без жетона — видео
Казанская формула выхода из карабахского конфликта
Как выйти из карабахского кризиса — наглядное решение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться