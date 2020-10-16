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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
© Foto : МИД РФ

Захарова о конфликте в Карабахе: главная задача — прекратить кровопролитие

Радио
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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (24)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201016/15197102.html

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала механизм прекращения активной фазы боевых действия в Нагорном Карабахе.

Радио
Захарова о конфликте в Карабахе: главная задача — прекратить кровопролитие

Дипломат отметила, что российская сторона ставит своей целью создать рабочие группы из военных Армении и Азербайджана и определить механизм прекращения огня.

"Министр иностранных дел Сергей Лавров подробно осветил эту тему в интервью трем российским радиостанциям. Пока такая работа не ведется, мы надеемся, что этот механизм все же вскоре будет запущен", — заявила Захарова в интервью радио Sputnik.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что сейчас активно прорабатывается сценарий мирного урегулирования конфликта в Карабахе.

Sputnik
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В плане —  поэтапное освобождение некоторых районов, гарантии безопасности, обеспечение нормальной связи между противоборствующими сторонами.

"Заявлений с каждой из сторон переговоров делается огромное количество, каждое из них - эмоциональное. Но главное - понять, идут ли эти заявления на достижение конкретной цели. На сегодняшний день - это прекращение кровопролития, приостановление огня и переход к переговорному процессу", — отметила Захарова.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (24)
Теги:
Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах



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