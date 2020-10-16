Грозин: Центральная Азия для России не шахматная доска, как для США

Министры иностранных дел государств Центральной Азии и России провели видеозаседание в формате ЦА+1. Дипломаты обсудили актуальные вопросы сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, затронули тему борьбы с коронавирусом и ситуацию в Афганистане. Также министры наметили дальнейшие перспективы для гуманитарного взаимодействия стран.
В то же время Грозин обратил внимание на совершенно иной подход Москвы к странам Центральной Азии. РФ выстраивает с ними долгосрочные взаимовыгодные связи, воспринимая регион как часть единого культурного пространства.
"Тут нет абстрактной теоретической геополитики. Для России Центральная Азия - это тесно связанная с нами, имеющая общие исторические и культурные корни территория. Это для США политика в ЦА похожа на игру в шахматы, для нас это совсем не шахматная доска. Мы понимаем, что от безопасности в этом регионе зависит наше будущее и наше спокойствие", — пояснил эксперт.
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