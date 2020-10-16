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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин

Грозин: Центральная Азия для России не шахматная доска, как для США

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Sputnik Узбекистан
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Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин рассказал о перспективах формата ЦА+1 с участием России и объяснил, чем подход Москвы к этому региону отличается от интересов стран Запада.

Министры иностранных дел государств Центральной Азии и России провели видеозаседание в формате ЦА+1. Дипломаты обсудили актуальные вопросы сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, затронули тему борьбы с коронавирусом и ситуацию в Афганистане. Также министры наметили дальнейшие перспективы для гуманитарного взаимодействия стран.

Радио
Грозин: Центральная Азия для России не шахматная доска, как для США
По мнению Андрея Грозина, формат дискуссионных встреч и консультаций не нов — в этом Россия не стала изобретать велосипед.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял участие в третьем заседании глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и России в формате видеоконференции
МИД Узбекистана
Главы МИД стран ЦА и России обсудили ситуацию в регионе
"Это полезный и простой способ поговорить обо всех проблемах, не ограничиваясь только экономикой или только безопасностью, как в случае с ЕАЭС или ОДКБ. Другое дело, что пока формат ЦА+1 с участием России еще не функционирует в полной мере, как он задумывался, то есть не стал каким-то постоянно действующим инструментом", — подчеркнул эксперт. 

В то же время Грозин обратил внимание на совершенно иной подход Москвы к странам Центральной Азии. РФ выстраивает с ними долгосрочные взаимовыгодные связи, воспринимая регион как часть единого культурного пространства.

"Тут нет абстрактной теоретической геополитики. Для России Центральная Азия - это тесно связанная с нами, имеющая общие исторические и культурные корни территория. Это для США политика в ЦА похожа на игру в шахматы, для нас это совсем не шахматная доска. Мы понимаем, что от безопасности в этом регионе зависит наше будущее и наше спокойствие", — пояснил эксперт.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Центральная Азия, Узбекистан, Россия



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